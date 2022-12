Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

A Wednesday 20 éves sztárja, Jenna Ortega elárulta, milyen érzés horrorfilmet forgatni, annak az apropóján, hogy a jövő márciusban érkező Sikoly 6-ban már másodszor fog szerepelni a horrorfranchiseban. A színésznő elmondása szerint imád az ilyen forgatásokon részt venni, ugyanis rendkívül családias a hangulat, és jókat szoktak nevetni közben a stábbal, annak ellenére, hogy a jelenetek a nézőknek végül félelmetesnek látszanak.

„Imádom a horrorfilmeket. Nem tudom, mi van abban, ha az ember arcába vért öntenek, és sikoltozva rohangálni egy elszelős gyilkos elől″ – mondta a The Tonight Show műsorban. „De tényleg annyira terápiás, és nagyon szórakoztató.” Ortega azzal is tisztában van, hogy az emberek is imádják őt nézni az ilyen alkotásokban: „Biztosan az arcom miatt van. Nem tudom, mitől lehet, de az emberek szeretik, ha félek”.