A 67 éves Musza Haszahiának 102 gyermeke és 568 unokája van.

Talán a világ egyik, ha nem a legnagyobb családjával büszkélkedhet a 67 éves Musza Haszahia, akinek 12 felesége, 102 gyermeke, továbbá 568 unokája van. Az ugandai férfi legidősebb csemetéje 51 éves, míg a legkisebb mindössze hat, édesapja mostani döntése után viszont ő már nem lesz nagy testvér, Haszahia ugyanis nem szeretne több utódot.

Az egykori farmer azután határozott így, hogy rájött, munka híján nem tudja eltartani népes családját, így feleségeinek (amelyből a helyi törvények szerint több is lehet) innentől fogamzásgátló tablettát kell szedniük. Két asszonya el is hagyta már őt rossz anyagi helyzetük miatt, azonban Haszahia igyekszik a többieket szemmel tartani, nehogy ők is meglógjanak másik falubéli férfival.

