A 2016-os X-Faktor győztesének eltűnését szenteste előtt egy nappal, december 23-án jelentették be a családtagjai, azt állítva, hogy barátja életveszélyesen megfenyegette. Miután a család az interneten kért segítséget, Opitzra végül az otthonában találtak rá a rendőrök, aki később Instagram-oldalán a 24 órán keresztül elérhető történetében jelentkezett a nyilvánosságnak, megköszönve a sok aggódást. Az énekesnő akkor csak egy vitának tudta be a félreértést, ami közte és szereleme között zajlott, de úgy tűnik, többről van szó.

A pénteki esetet követően később már párja is megszólalt a történtekkel kapcsolatban, aki szintén Instagramon azt állította, hogy az énekesnő családján belül egy személynek volt köszönhető a felhajtás. Nyilatkozatára azóta már reagált Opitz testvére is, aki elmondta, hogy megtették a feljelentést a férfi ellen, aki állításuk szerint „számtalanszor megverte és zsarolta” családtagjukat. A Bors most kiszúrta, hogy a fiatal énekesnő a közösségi médiában kikövette a párját, valamint közös fotóik is eltűntek az oldaláról. Barátja ezzel szemben nem törölte a fényképeket, amelyeken szerelmével együtt szerepelnek, de Facebook-oldalán a kapcsolati státusza már egyedülálló lett.