Az egyik kanyarban ugyan kicsúszott egy kicsit, de így sem lehetett utolérni a négylábút.

Fotó: Eurosport

Több mint öt percre le kellett állítani csütörtökön a férfi alpesi sízők Bormioban tartott szuperóriás-műlesikló világkupafutamát, a pályára ugyanis egy előre be nem nevezett versenyző keveredett egy kutya személyében. A gazdájától elszökött nagytestű eb elképesztő tempót diktálva sprintelt végig a havas lejtőn, a szervezők és biztonsági emberek nem is nagyon tudtak még csak a közelébe sem kerülni. Próbálkozásaikat és a négylábú loholását nevetve figyelték a sportolók és a nézők is.

Bár szerencsétlen kutya az egyik kanyarban kicsit elvesztette az uralmát mancsai felett, a kicsúszása után is úgy pattant talpra, mintha mi sem történt volna, tovább futtatva az őt befogni igyekvő stábtagokat. Végül sikerült elkapni az állatot, aki talán még a győztes Marco Odermattnál is nagyobb sztárja lett a versenynek.