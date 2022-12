Fotó: RTL

180 fokos fordulatot vettek az elmúlt napokban az erőviszonyok a ValóVilág 11 játékában – az egykori ellenségekből szövetségesek lettek, a korábbi barátok pedig ki sem állhatják egymást. VV Piros is alaposan összeveszett a hozzá egykoron legközelebb álló VV Renivel és VV Melinával is, utóbbi annyira megelégelte az előző párbajgyőztes viselkedését, hogy a romantikus vacsorájuk közben ki is fakadt VV Daninak.

„Igen, féltékeny vagyok Pirosra! Utálom! Én már mondam, az első kizárás én leszek, mert agyonütöm a Pirost” – magyarázta ingerülten randipartnerének a lány, majd elárulta, az is megfordult már a fejében, hogy magára teteti a következő kiválasztáson a jeleket, és kiviszi párbajra riválisát, annyira nem bírja már elviselni őt.