Hamarosan háromtagú lesz a családjuk.

Megannyi híresség mellett Kustánczi Lia is anyai örömök elé néz 2023-ban: a DJ novemberben jelentette be, régóta dédelgetett álma valóra vált, kisbabát hord a szíve alatt. Az egykori modell először a Fókusznak mesélt a gólyahírről, és akkor még nagyon szűkszavúan beszélt a születendő gyermeke édesapjáról is:

„Párommal, ha úgy számoljuk, akkor másfél éve vagyunk együtt, nagyon régóta ismerjük már egymást. Nagyon boldogok vagyunk, főleg most, nagyon várjuk már a picurka jövetelét.”

A kicsiről azóta kiderült, hogy fiú, Kustánczi pedig nemrég úgy döntött, megmutatja Instagram-oldalán követőinek, ki is az a titokzatos férfi, akivel családot alapít.

A csinos kismama nemcsak a szerelméről posztolt meghitt fotót mostanság, de gömbölyödő terheshasát is megvillantotta egy friss, bikinis fotón, amely alatt arról számolt be, már csak 16 hét, és végre kezében tarthatja első gyermekét.