Erről VV Daninak vallott eszmecseréjük során.

Fotó: RTL

Mostanában egyre többször merül fel a ValóVilág 11 játékosaiban, mennyire lehetnek már ismertek a műsornak hála. Nemrég hírnevük mértékéről beszélgettek, olyan gondolatokat megfogalmazva, hogy „most már csak VIP-műsorba mehetnek, például A Konyhafőnökbe, de a simába már nem, ahol szimpla emberek vannak”, ezúttal pedig más celebekkel való viszonyukat hasonlították össze.

A témát VV Melina hozta fel elalvás előtt VV Dani számára, aki eleinte kissé szkeptikus volt a dolgot illetően.

„Nem biztos, hogy mindenkit ennyire érdekel ez a ValóVilág ám...” – kezdte a fiú, akit aztán hamar meggyőzött társa, a közösségi oldalaknak hála az is képben van a történésekkel, aki egyébként nem nézi a realityt.

„Most gondold el, hogy ilyen celebek is tudják, hogy ki vagy amúgy, hogy ki az a VV Melina. Olyan híres emberek tudják már a neved, akik most eszedbe sem jutnak. Pillanatnyilag ismertebb vagy, mint ők kábé” – váltott nézőpontot Dani, akinek szavai annyira meglepték Melinát, hogy rögtön ki is szaladt a száján:

„Úristen, ez azért nagy súly. Jaj, remélem, ByeAlex szeret!”