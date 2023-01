Pár hónap lesz csak a korkülönbség a színész legkisebb gyermeke és unokája között.

Fotó: Jeff Kravitz / getty

2023-ban meglehetősen sok híresség néz gyermekáldás elé: várandós többek között Kaley Cuoco, Blake Lively és Hilary Swank is is, de nagyszülő lesz Bruce Willis és Demi Moore, sőt a legfrissebb hírek szerint Alec Baldwin és Kim Basinger is. Az egykori sztárpár legidősebb, 27 éves lánya, Ireland ugyanis nemrég egy ultrahang képet tett közzé Instagram oldalán, így osztva meg a világgal, gyermeket várnak párjával.

A színész születendő unokája kevesebb, mint egy évvel lesz csak fiatalabb a legkisebb Baldwin-babánál, llaria Catalina Irena ugyanis tavaly szeptember végén látta meg a napvilágot.

A kismama Irelandnek Rumer Willis, Paris Hilton és Hailey Bieber is gratulált.