A 3. évad forgatása sem ment teljesen zökkenőmentesen, estek-keltek és a szöveggel is megküzdöttek a színészek.

Karácsony előtt érkezett meg a Netflix romantikus vígjátéksorozata, az Emily Párizsban legújabb, harmadik évada, amely rögtön a szolgáltató felkapott listáinak élére tört. Sokan már le is darálták a most befutott tíz friss epizódot, nekik nyújthat egy kis szórakozást a most kikerült kulisszák mögötti videó, illetve a forgatási bakiparádé, amelyből kiderül, a csillogó magas sarkúknak is megvan a maguk átka, ahogy az egyszerre két nyelven zajló forgatásnak is.