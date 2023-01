A kaliforniai Palm Springs felett "lebegő" UFO tartotta lázban az embereket a napokban, ami hamar felkapott téma lett az interneten.

Fotó: YouTube

A forgatókönyvíró Brian Lynch a Twitteren osztotta meg az "UFO" felhőről készült képeit, ami állítása szerint csak ott lebegett felettük.

Dr. James Danoff-Burg, a Living Desert Zoo és a Gardens in Palm Desert (egy non-profit állatkert és sivatagi botanikus kert - a szerk.) igazgatója is szemtanúja volt az égi jelenségnek, miközben épp egy csoportot vitt körbe a helyszínen, és magyarázattal is tud szolgálni a felhőre, aminek köze sincs az idegenekhez.

Danoff-Burg elmondta: az ilyen felhőket a szél formálja, ahogy átfúj a hegyek és a dombok között, és ugyan ritka jelenség, de teljesen hétköznapi.

Sokakat egyébként a "Nem" (Nope) című film idegenjeire emlékeztetett a jelenség: