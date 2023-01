Előzetes érkezett a There’s Something Wrong With The Children című horrorhoz, ami digitális formában érkezik január 17-én.

Fotó: YouTube

A történet szerint, Margaret (Alisha Wainwright) és Ben (Zach Gilford) elmennek egy hétvégi kiruccanásra a gyerekkori barátaikkal, akik viszik magukkal két gyermeküket is.

Azonban miután a fiatalok eltűnnek éjszakára az erdőben, furán kezdek viselkedni a felnőttekkel, Ben pedig úgy érzi, valami nagyon nem stimmel velük.