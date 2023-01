A TikToknak hála már milliók látták a kínos jelenetet.

Fotó: TikTok

Közel 5 millió megtekintésnél jár már az a TikTok videó, amely minden túlzás nélkül az év egyik, ha nem a legkellemetlenebb lánykérését rögzítette. Az időpont és a helyszín pedig meglehetősen idilli volt, szilveszter éjszaka egy hawaii szálloda tetőteraszán, azonban gyorsan félresiklottak a dolgok, amikor egy férfi a zenét lehalkíttatva a színpadra lépett, majd odahívta magához barátnőjét is.

Már valószínűleg ő maga is megbánta, hogy így tett, a hölgy ugyanis visszakozva csatlakozott hozzá, és végig feszengve hallgatta, ahogy párja arról magyaráz, „őrülten szerelmes belé, ő élete szerelme, ezért a világ legboldogabb emberévé tenné, ha hozzá menne feleségül”. Válaszolni sem válaszolt rögtön, pár másodperc kínos csend után a féltérdre ereszkedett srác is csak annyit tudott benyögni,

Ez egy egyszerű igen van nem.

Erre aztán már a lány is kapcsolt, így félve, kérdő hangsúllyal kibukott belőle egy „Igen?”, és bár a tömeg tapssal és éljenzéssel fogadta az eljegyzést, a pár a pódiumról lemenve rögtön össze is veszett utána. Ahogy az a videóban is látható-hallható, a friss menyasszony azonnal kérdőre vonta párját, miért csinálta ezt, az azonban, hogy végül hogy végződött a vita, vagy visszaadta-e a gyűrűt, a TikTok felhasználók legnagyobb bánatára nem derült ki.

(via RTL)