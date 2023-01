Alig lehet ráismerni a 28 éves énekesnőre új, göndör hajviseletét látva.

Csobot Adélt legutóbb a Dancing with the Stars harmadik évadában láthattuk hétről hétre fellépni Hegyes Bertalan táncpartnereként, amelynek döntőjében egy tangóval sikerült megnyerniük a szériát. A versenyben is látható, hosszú frizuráját most göndörre cserélte, amit követői dicsérő kommentek áradatával hálál meg közösségi oldalán.

Az énekesnő új külsejét alább tekintheti meg: