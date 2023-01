Baukó Éva óta nem láttunk ilyen mutatványt a VV stúdiójának padlóján.

Fotó: RTL

Szombat este lezajlott a ValóVilág 11. szériájának 4. párbaja, ahol két lány csapott ezúttal össze: a jeleket direkt magára pakoltató VV Piros, illetve az általa kihívott VV Reni. Az egykori barátnők közül végül nézők az utóbbinak szavaztak bizalmat, méghozzá igen magas, 65 százalékos többségben, amely láttán VV Reni valóságos extázisba került. Sikongatott, ugrált, majd az ünneplés egy pillanatában a földre is levetette magát, és úgy hempergett a stúdió padlóján, hogy azt talán még a VV4-ben hasonlóan ikonikus szürreális jegyző Baukó Éva is megirigyelné. Ráadásul a lány ezúttal a dicsőség mellett nem csak egy lila kendővel gazdagodott, megörökölte kieső ellenfele extra védettséget nyújtó piros kendőjét is, amelynek átvételekor újra kiabálni kezdett.

„Bocsi, nehogy megsüketülj” – kért elnézést a műsortvezető Puskás Petitől, majd a sírással küszködő ellenfeléhez lépett.

„Remélem kint tudunk még barátok lenni” – búcsúzott VV Reni, aki meglehetősen szokatlan módon tért vissza a villába: kakóscsigát eszegetett, miközben benyitott a luxusbörtön ajtaján, így számára ezúttal duplán édes volt a győzelem.

Megérkezésekor vegyes reakciókkal fogaták társai: bizalmasai a nyakába borultak, míg a VV Pirost visszaváró többség leesett állal szemlélték a jelenetet.