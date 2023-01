Ismerje meg azt a nőt, akinek 5 centivel nagyobb bicepsze van, mint Schwarzeneggernek a profi testépítő karrierjének csúcsán. A „She Hulkként” is becézett 33 éves Jackie Koorn a hollandiai Schagenből származik, és mindig is rajongott a fittségért, de csak akkor kezdett el komolyan foglalkozni a testépítéssel, amikor 2020-ban a járványügyi korlátozások miatt szüneteltetnie kellett a kick-box edzéseit. Azóta a fiatal nő több mint kétszeresére növelte a testsúlyát, most már 158 kilogramm, aminek állítása szerint 70 százaléka tiszta izom. Jackie jelenlegi bicepsze 60 centiméter, viszonyításképpen a legendás testépítő és színész Arnold Schwarzenegger bicepsze 55 centi volt fénykorában.

A reakciók, amelyeket sportoló kap a képei alá a „kövér” és „nőietlen” jelzőktől kezdve egészen odáig váltakoznak, hogy még házassági ajánlatokat is kap. Ez a felhajtás azonban nem zavarja, mert továbbra is csak arra koncentrál, hogy fejlessze magát és izmosabbá váljon. „Hatan vagyunk testvérek, és a családunkban mindenki sportolt. Már egészen fiatalon dzsúdóztam, fociztam és úsztam” – mondta Jackie. „Rendes családból származom, mindig azt tanították nekünk, hogy ha valamit akarsz, meg kell érte dolgoznod. Azt hiszem, ez átragadt a fittségemre is, nagyon keményen dolgozom a külsőmért”.