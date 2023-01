Becsöngettek a luxusbörtönben.

Fotó: RTL

A ValóVilág 11 hétfői adásában elkezdődött a technikum hete, amit kissé nyugtalankova ugyan, de mégis izgatottan vettek tudomásul a villalakók. A játékosok ezen a héten tehát visszaülnek az iskolapadba, amely rögtön egy tanévnyitóval kezdődött, ahol a diákok megismerkedtek új tanáraikkal. VV Márió bár korábban már elárulta, soha nem tartozott a jó tanulók közé, – ezért is kezdett futballkarrierbe általános iskolai tanulmányait követően–, most mégis felcsigázva várta az oktatást.

Ettől a héttől teljes mértékben azt várom, hogy Márió megmutatja, hogyha iskola hét van, akkor is top leszek, vakmeleg pacek leszek

– mondta VV Márió, aki számára sem a „matematika, geometria, vagy bármilyen más akadály” nem állhat az útjába.

A villalakók többféleképpen próbáltak megbirkózni a tanáraik kérdéseivel: míg VV Lissza például egy ponton egyszerűen sírva fakadt a felelés közben, addig VV Reni az erkölcs fogalmát próbálta meg körül írni, de eközben VV Sajtinak is meggyűlt a baja a vaktérképpel. VV Márió lelkesedését lehetett a legkevésbé letörni a tanoncok közül, aki egy leckét is kapott az összetett szavakból, ahol elmémesült megszólalásait is bedobta.

Az első tanítási napot követően pedig megkapták a villalakók az érdemjegyeiket, ahol azért akadtak váratlan meglepetések. Volt persze olyan nebuló, aki jobb osztályzat reményében alkudozni is leállt: