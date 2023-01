Úgy érzi, kezd kifutni az időből.

Béres Anett tavaly júliusban történt teaszeánszos esete Sáfrány Emesével bejárta a hazai sajtót, amin állítása szerint akkor egy párkapcsolati probléma miatt vett részt, és halálközeli élményét követően átértékelte addigi életét, aminek hatására véget is vetett kapcsolatának. Bár egy ideig úgy tűnt számára, hogy barátjával akár családot is alapíthattak volna, a dolgok máshogy alakultak.

Gyerekkorom óta arra vágytam, hogy gyerekem és férjem legyen, és nem tudom, hol baltáztam el így az életemet, hogy még mindig egyedül vagyok. Persze bármi lehetséges, de a gyerekvállaláshoz már nagyon a »végstádiumban« vagyok. Számomra nagyon fontos a házasság, és olyan valakivel szeretném összekötni az életemet, akivel aztán együtt öregszünk meg, ugyanis egész életemben a nagyszüleim kapcsolata volt a példa előttem, akik 50 évig voltak házasok

– nyilatkozta Béres, akinek 7 éves kapcsolata ért véget exével, akivel már a gyerekvállaláson is gondolkoztak, de végül jobbnak látta befejezni a több szakítást is megért viszonyt. Az egykori ValóVilág-szereplő azt is elmondta, úgy érzi, lehet, pont azzal rontotta el kapcsolatát, hogy mindig a tökéletességet kereste.

Nem mondtam le az anyaságról, és nehéz lesz elfogadnom, ha mégsem jön össze, de nem mindenáron ragaszkodom hozzá, ugyanis számomra elengedhetetlen, hogy családban neveljem fel a gyerekemet.

A celebritás azt is elárulta, hogy egy ideje regisztrált a Tinderre, viszont egyelőre senkivel sem jutott el egy találkozóig. Hozzátette, hogy ez azért is lehet, mert még nem feltétlenül érzi magát nyitottnak az ismerkedésre.

