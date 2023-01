Ismerje meg azokat a szülőket, akik szinte mindig igent mondanak a lányaiknak, mert nevelési filozófiájuknak vallják, hogy hagyni kell, hogy a gyerekek úgy „fejezzék ki” magukat, ahogyan csak akarják.

A 47 éves Amanda és Paul Conway valahol tisztában vannak az ellentmondással, hiszen maguk is azt állítják, mindig is másmilyen szülők voltak. Így amikor a 11 éves Hannah lányuk nehezen illeszkedett be az iskolában, úgy döntöttek, hogy más megközelítést próbálnak ki, és egyszerűen kivették őt a többi társai közül. Azt mondják, azóta otthon hagyják, hogy a lassan kamaszodó lányuk átvegye az irányítást, amitől most boldogabb, mint valaha. Hannah azt csinálhat, amit csak akar, amíg elvégzi a házimunkát, mivel mindkét szülő egyetért abban, hogy az életben semmi sincs ingyen. A 10 éves nővére, Beth is megkapja ugyanezeket a szabadságjogokat, bár ő nem igazán szeret visszaélni ezekkel.