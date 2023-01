A színész szerint negatív visszhanggal indult a műsor.

Őszintén mesélt magánéletéről Árpa Attila, aki ősszel a tévéképernyőkön egy ország figyelő tekintetei előtt kereste az igazit. A Nagy Ő és választottja közt végül nem lett szerelem, és mint most a színész Bors kérdésére elárulta, azóta sem rabolták el a szívét.

„Egyedülálló vagyok jelenleg. Nem azért, mert így szerettem volna, hanem egyszerűen így hozta az élet és rengeteg munkám, külföldi forgatásaim vannak.”

Árpát a Nagy Ő óta még több helyen felismerik, és nem túlzás kijelenteni, ostromolják a hölgyek, akiknek alig győz válaszolni.

„Nagyon sok nő ír, de nem ismerkedés céljából, ezek leginkább kedves üzenetek, bókok. Általában elmondják, hogy tetszett nekik a műsor, és az, ahogy viselkedtem.

Igyekeztem bemutatni azt, hogy a felgyorsult világ ellenére lehet a mai napig is stílusosan, romantikusan, érzékien ismerkedni hölgyekkel. A metoo korában egy ilyen műsort indítani elég bátor dolog.

Negatív visszhanggal indult, de mára szerintem már nagyon sokan látják, hogy ez egyáltalán nem a jelenlegi mozgalmak és egyenlőségkövetelésnek ellen ment, hanem talán még segítette is azokat” – mesélte a producer. Szerinte igyekezett minden hölggyel egyformán bánni műsor alatt, amelyre jó okból mondott igent:

„Abban hiszek, hogy a nagy ő valahol vár rám, a műsort is ezért vállaltam el. Vagyunk 8 milliárdan a földön, de nem biztos, hogy ebben az életben még fogok találkozni vele, de az is lehet, hogy találkoztam vele, csak elengedtem” – fogalmazott Árpa, aki szerint ha most lépne be az életébe a várva várt szerelem, valószínűleg észre sem venné, hiszen a sok munka és az azzal járó ingázás miatt családjára és saját magára sem jut elég ideje, nemhogy egy párkapcsolatra.

„Nem mondom azt, hogy nincsenek próbálkozások, de komoly kapcsolatra egyelőre nem utal semmi. Nem is biztos, hogy beleférne az életembe, az sem, hogy egyáltalán szeretném.”