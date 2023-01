A Robert Pattinson főszereplésével készült The Batman óriási sikert aratott 2022-ben, és elkerülhetetlen volt, hogy a Warner Bros. berendelje a folytatást, ami meg is történt.

Matt Reeves nemrég arról nyilatkozott, hogy aktívan dolgozik a forgatókönyvön a partnerével.

"Dolgozunk a filmen. Fogalmazzunk úgy, hogy nyakig benne vagyunk a társammal, és én és Mattson Tomlin is írunk jelenleg, ami nagyon izgalmas folyamat. Izgatott vagyok amiatt, amit csinálunk."

A The Batman főszerepében természetesen Robert Pattinson is visszatér majd, illetve az HBO Max-re készül a Pingvin spin-off is, ami az első rész után veszi fel a fonalat.