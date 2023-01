Az énekes egy koncerten osztotta meg a jó hírt rajongóival.

Január 13.-án reggel világra jött Chrissy Teigen és John Legend harmadik gyermeke. A baba érkezéséről a kissé fáradt, de végtelenül boldog apuka mesélt aznap este egy koncerten, ahol azt is elárulta, kisfiúval bővült családjuk.

A pár előzőleg, 2020-ban is kisfiút várt, akit el is neveztek Jacknek, azonban egy súlyos komplikáció miatt végül meg kellett szakítani a modell terhességét, így a kicsi végül nem születhetett meg. Elvesztéséről és a történtek nehézkes feldolgozásáról Teigen többször is őszintén mesélt.

Azt egyelőre nem tudni, milyen nevet kapott a legifjabb Legend, mindenesetre az énekes szerint ő is és felesége is jól vannak.

(via Page Six)