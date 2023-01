Az énekesnő teljesen vállalhatatlanul viselkedett, Sam Asghari pedig csapot-papot hátrahagyva távozott a helyszínről.

Botrányba fulladt Britney Spears és férje, Sam Asghari vacsorája pénteken Los Angelesben. A mostanában ismét kétes mentális állapotban lévő énekesnő a szemtanúk szerint váratlanul teljesen összeomlott, mániákusan viselkedett és halandzsázva kezdett beszélni, ami annyira feldühítette 28 éves párját, hogy fogta magát, és egyszerűen kiviharzott az étteremből. Az énekesnő ezután egy darabig egyedül üldögélt, és ahogy arról egy felvétel is árulkodik, valakinek nagyon magyarázott valamit, ám mikor észrevette, hogy videózzák, ő is ideges lett: először egy menüvel igyekezett eltakarni az arcát, majd kisvártatva maga is kisétált a helyszínről. A Page Six úgy tudja, a számlát is Spears biztonsági őre rendezte, az érintett felek azonban egyelőre nem szerettek volna az esetről nyilatkozni. A nyilvánosságra került rövid videót itt lehet megtekinteni.