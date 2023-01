A furcsa járgány nem suliba, hanem kirándulni viszi az állatokat.

Fotó: instagram

Bemutatjuk a TikTok aktuális kedvenc fiókját, amely @Mo_Mountain_Mutts felhasználónéven fut, és egy házaspár vállalkozásából vált a platform szenzációjává.

Az Alaszkában élő Mo and Lee Thompson póráz nélküli sétáltatásra viszik a környéken élő kutyákat, ám az igazi népszerűség akkor találta meg őket, amikor közzétették, hogy ehhez egy kvázi iskolabuszként üzemelő, pár üléses furgonnal gyűjtik össze az ebeket saját otthonuk előtt – majd oda is viszik őket vissza. A négylábúak, akárcsak a gyerekek, felszállva a járműre először köszöntik társaikat, leülnek a saját, megszokott helyükre, és az övek becsatolása után indulhat is a busz tovább a következő megállóba. Az erről készült videó kevesebb, mint egy hónap alatt több mint 50 millió megtekintést generált már, de ezen felül is bőven akad 6 számjegyű nézettségű posztjuk.

Kalandjaikat már másfél millióan követik a TikTokon, de Instagramon is népes rajongótábor várja a friss posztokat. Nemrég például osztálykép is készült róluk: