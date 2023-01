Bella Ramsey genderfluidnak vallja magát.

A Trónok harca és a The Last Of Us színésznője őszintén beszélt arról, hogy gender fluidnak vallja nemi identitását.

Bella a The New York Timesnak adott interjút, ahol elárulta, hogy gyakran hivatkoznak rá nőként (az angolban she/her), de mindig is izgalmasnak tartotta, ha férfiként emlegették (he/him).

„Csak én vagyok leginkább” – mondta a fiatal színésznő, akit nem igazán érdekel, milyen neműként hivatkoznak rá.