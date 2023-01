Január 16-án került fel az HBO Max kínálatába a The Last of Us című túlélő horror videojáték sorozatra adaptált változata, amiben Pedro Pascal és Bella Ramsey alakítják a főszereplőket.

Fotó: YouTube

Az HBO sorozata hűen adaptálta a PlayStation-játékot, az IGN pedig össze is hasonlította az élőszereplős változatot a Naghty Dog mesterművével.

Mutatjuk az elképesztő hasonlóságokat: