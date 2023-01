Egy izraeli riporter élő adásban tesztelt le egy védőmellényt, azonban egy szerencsétlen mozdulatnak hála, tényleg megszúrták. A 2016-os felvétel most kezdett el terjedni a neten, amin Eitan lachover a Channel 1 riportere épp a kamerák előtt mutatja be, hogy milyen ellenálló tud lenni egy késszúrás ellen a védőmellény.

Fotó: YouTube

A mellényt gyártó cég alelnöke, Yaniv Montakyo elmagyarázta, hogy a terméket egy rendkívül erős, katonai késsel fogják kipróbálni, de nem kell aggódni, ugyanis teljesen biztonságos a védőfelszerelés.

„Ez a mellény még ennél is komolyabb késektől is megvéd” – magyarázta Montakyo, majd háromszor is döfött.

„Eltévesztettem” – mondta Montakyo egy pillanattal később, amikor mindenki realizálta, hogy mi történt. Pár nappal később, Twitteren Lachover maga jelentette be, hogy néhány öltéssel megúszta a dolgot, nem történt komolyabb gond.