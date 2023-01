Az oxfordshire-i South Leigh és High Cogges faluk lakosai szinte már művészi megjelenések létrehozására használják a használaton kívüli buszmegállójukat. Az elhagyatott kis megállót az év több pontján is átalakítják, hogy közösségként is megünnepeljék a karácsonyt, a halloweent és más ünnepeket. Olyan témákat is választottak már, mint a Valentin-nap, a húsvét, a kínai újév, sőt még II. Erzsébet királynőről is megemlékeztek. A Martin Spurrier dekoratőr által vezetett projekt a 2020-as első járványügyi zárlat idején kezdődött, hogy az idős helyiek könnyebben hozzáférhessenek a könyvtári könyvekhez, és amolyan csereboltként használva elűzhessék az unalmat a járvány idején. Azóta a buszmegálló tizenöt különböző kiadást élt meg, nagyszerűbbnél nagyszerűbb kialakításokat megálmodva.

Íme a legjobbak: