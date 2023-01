Hivatalosan is dolgoznak a hatalmas sikert aratott M3GAN folytatásán.

Fotó: YouTube

A nemrég mozikba került sci-fi-horror hatalmas sikert aratott a mozikban, és már most bejelentették a folytatást.

A M3GAN első előzetese után rögtön mém lett a táncoló gyilkos babából, amit tetőzött a filmben elhangzó Titanium című Sia-dal és egyéb bizarr jelenetek.

A stúdió be is jelentette, hogy 2025. január 17-én érkezik a M3GAN 2.0, Allison Williams és Violet McGraw pedig visszatérnek a folytatásban, illetve a forgatókönyvért ezúttal is Akela Cooper lesz a felelős.