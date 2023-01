Sarah Michelle Gellar kijelentette, hogy addig, míg 13 éves lánya nem tölti be a 18-at, és költözik el otthonról, nem állhat kamera elé.

A 45 éves színésznő a The Hollywood Reporternek árulta el, hogy Freddie Prinze Jr.-ral közös gyerekeiket (Charlotte 13, Rocky 10 éves) szigorú szabályok szerint nevelik, és az ő szavuk szerint kell élniük, míg nem állnak a saját lábukra.

„Nem állhat kamera elé, míg be nem fejezte a középsulit” – mondta Gellar, aki nem titkolja, hogy összetűzésbe is került már lányával emiatt, aki igazságtalannak tartja, elvégre az anyja is gyerekszínészként kezdte.

„Igen, de nekem nem voltak híresek a szüleim” – jött a válasz az egykori Buffytól.

Gellar tinédzserként kezdte meg tévés pályafutását, de az igazi sikert a 20-as évei elején, a Buffyval szerezte meg, ami világszerte ismerté tette a nevét, később pedig az élő szereplős Scooby-Doo-filmekben ő alakította Diánát is.

„Soha nem fogom otthagyni a forgatásokat, de Charlotte nem lesz kamera előtt, míg az én házamban lakik. Vele szemben mások lesznek az elvárások, előbb mindent meg kell tanulnia” – mondta a szigorú anyuka.

