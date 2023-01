Nem hazudtolta meg önmagát a színésznő, egy humoros poszttal vette be a közösségi oldalt.

Fotó: TikTok

Két nap alatt közel 7 millió megtekintést és több mint másfél millió kedvelést gyűjtött be Jennifer Coolidge legelső TikTok videójával. Egyelőre nem tudni, mi inspirálta a regisztrációra a friss Golden Globe-díjas színésznőt, mindenesetre a visszajelzések alapján az internet nem is lehetne hálásább neki döntéséért. A Fehér Lótusz és az Amerikai Pite sztárja ugyanis egy elég szokatlan, ám annál viccesebb felvétellel kezdte meg a karrierjét a közösségi oldalon: Coolidge komoly arccal közölte, szeretne valami király dolgot csinálni, így most elszaval egy számára kedves verset, majd előadta Jennifer Lopez Jenny from the Block című számának refrénjét, prózai verzióban.

Az előadás végén kiderült, hallgatósága is akadt, maga JLo személyében, aki elismerően bólintott a produkciót hallva, a felhasználóknak pedig nem is kellett több, hogy már most a platform koronázatlan királynőjének kiáltsák ki a színésznőt.