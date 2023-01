Újra foglalt Pete Davidson szíve, ráadásul ezúttal is egy ismert hölgy rabolta el.

A humorista pár hete még Emily Ratajkowskival randizgatott, románcuk azonban tiszavirág-életű volt – a modell azóta már több férfi oldalán is feltűnt, míg Hollywood első számú nőcsábásza kolléganője fejét csavarta el. Davidson legutóbbi filmje, a Játsszunk gyilkosost! forgatásán ismerte meg a 26 éves Chase Su Wonders nevű színésznőt, most pedig több árulkodó fotó is készült róluk, ahogy Hawaii partjain romantikáznak.

A képek láttán a sasszemű netezők kiszúrták, hogy a férfi eltávolíttatta az exéhez, Kim Kardashianhoz köthető tetoválásait is, amelyből rövid kapcsolatuk alatt többet is magára varratott.