Már megtekinthető az HBO Maxon a The Last of Us első két epizódja, amely a Naugty Dog sikerjátékának élőszereplős adaptációjaként hódítja meg jelenleg a világot.

A történet szerint a magas hőmérséklethez alkalmazkodó gomba rohamléptékben fertőzi meg az embereket, akik ennek következtében agyatlan, zombiszerű lényekké változnak, romba döntve ezzel az ismert civilizációt.

Fotó: YouTube

Az első epizód egy fiktív tévéműsorral indít, amelyben azt fejtegetik, hogy a Cordyceps képes átvenni az irányítást a hangyák felett, amelyeket bábként használ arra, hogy terjesszék a spórákat.

Ez a valóságban is pontosan így zajlik, és nemcsak hangyákat, de más állatokat is képes zombivá változtatni a brazíliai és thaiföldi esőerdőkben tanyázó parazita gombafaj.

Először Tom Petch brit gombaszakértő dokumentálta 1931-ben a gombafajt, amely rovarokon élősködik.

Ilyen az úgynevezett Ophiocordyceps unilateralis, amely képes megváltoztatni a hangya viselkedését, és arra kényszeríti, hogy minél magasabbra másszon, ahol végül elpusztul. Ezután a gomba elkezd kinőni az állat testéből, szétszórva ezzel spóriáit a szél segítségével.

Íme néhány példa:

Azonban pánikra semmi ok: a gomba az embert nem fenyegeti, így aligha fogjuk magunkat olyan helyzetben találni, mint Joel és Ellie a sorozatban.