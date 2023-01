Ezek a félelmetes képek egy elhagyatott, lebontásra váró italozót mutatnak, amelynek jelenlegi tulajdonosai attól tartanak, hogy az előző lakók kísértik, akik a ház baljós falaik közt lelték végzetüket. Az ilyen útmenti házak amolyan ellátóhelyek voltak az Egyesült Államokban és Kanadában, amelyet az utazók fogadására építettek, hogy ételt, italt, üzemanyagot és szállást biztosítsanak.

Az 1900-as években postakocsiházként is ismertek voltak, és a hosszú utak során a lovak éjszakai pihenésére és etetésére szolgáltak. A helyiek szerint ez a hely, ami a kanadai Új-Skóciában található „Devils Roadhouse” becenévre hallgat, 1912-ben épült, és sok éven át fogadóként szolgált. Az étel és az ágyak biztosítása mellett ez az épület a helyi ravatalozónak is szolgált, ahol egy halottas szoba állt rendelkezésre, valamint egy szülőszoba.

A helyiek azt beszélik, hogy két ember halt meg ugyanabban a fürdőszobában, mindketten végzetes szívrohamot kaptak. Évekkel később eladták egy családnak, majd a legidősebb fiúra szállt. A meg nem nevezett férfi családi házzá alakította az épületet, ahol boldogan élt feleségével. Miután a hitvese egy ritka rákos megbetegedést kapott, lelőtte magát. A férfi remete lett, a kertben lévő lakókocsiban elszigetelődött, miközben bérbe adta a házat, és többé nem volt hajlandó belépni az otthonba. Nem sokkal a bérlők beköltözése után a férfi önkezével vetett véget életének a lakókocsijában.

A beköltözött család csak hat hónapig maradt, és olyan pletykák keringtek, hogy szellemek és más paranormális tevékenységek űzték el őket.

Az otthon jelenlegi tulajdonosa a házban zajló paranormális események miatt sötétedés után nem mer belépni, és az épület lepusztultsága miatt nem is lakik benne senki. Több paranormális nyomozó is belépett az otthonba, és felfedezte a paranormális tevékenységre utaló bizonyítékokat, többek között szellemek sziluettjeit, mozgó tárgyakat és furcsa zajokat. Egy gyermek kézlenyomatát is találták, körülbelül 3 méter magasan a falon, ami tovább fokozta a rémületet.