Január 23-án, hétfőn megkaptuk az HBO Max-on a The Last of Us című sorozat második epizódját, ami a Fertőzöttek címet viseli, és nem árul zsákbamacskát, ugyanis tényleg bemutatkoznak benne a gombafertőzött szörnyetegek.

Fotó: Instagram

A Clickerek (kattogók, ha úgy tetszik -a szerk.) a Naughty Dog játékának egyik, hanem legfélelmetesebb ellenségei, amik a fertőzés harmadik szakaszában járnak, látni ugyan már nem, de mindent tökéletesen hallanak, így elég egy rossz mozdulat, és nincs menekvés.

Innentől kezdve spoilerek következnek a The Last of Us második epizódjából.

A múzeumban felbukkanó Clickerek nem csak a főszereplőkre, de a nézőkre is a frászt hozták, az HBO pedig kiadott nemrég egy videót, amiben azt is megmutatják, hogy miként emelték át a játékból a valóságba ezeket a félelmetes szörnyeket.