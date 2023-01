A kicsit béranya szülte meg.

Anya lett Paris Hilton, aki Instagram-oldalán osztotta meg a jó hírt követőivel. A babát a legnagyobb titokban hordta ki egy béranya, és bár a nevét még nem árulták el a szülei, azt már tudhatjuk, hogy kisfiú.

A 41 éves örökösnő egy ideje vágyott már egy gyermekre férjével, Reum Carterrel, erről korábban édesanyja is nyilatkozott. Most Hilton úgy fogalmazott a People magazinnak: mindig is az volt az álma, hogy anya lehessen.

„Nagyon boldog vagyok, hogy Carter és én megtaláltuk egymást. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy együtt alapíthatunk családot, a szívünk pedig felrobban a kisfiunk iránt érzett szeretettől.”

„Már most jobban szeretünk, mint az szavakkal leírható” – fogalmazott posztjában a friss anyuka.