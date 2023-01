Elképesztő sikernek örvend az HBO saját gyártású sorozata, a The Last of Us, amelynek eddig két epizódja jelent meg a platformon.

Fotó: Instagram

A Naugty Dog sikerjátékának adaptációja hűen követi az azonos címmel készült alapanyagot, miközben kisebb-nagyobb változásokkal teszik érdekessé a történetet.

A készítők korábban már elmondták, hogy nem akarják a végtelenségig húzni a sorozatot, évadonként pedig a játék egy-egy részét szeretnék filmre adaptálni.

Az Ellie-t alakító Bella Ramsey nemrég arról nyilatkozott, hogy az HBO-nál nincs akadálya, hogy elkészüljön a folytatás.

Ha az emberek továbbra is nézni fogják, azt hiszem, a The Last of Us második évadja meg fog valósulni

– mondta a fiatal színésznő.

Egyelőre nem érkezett még hivatalos bejelentés a második évadról, de a mostani számok tekintetében valószínűtlen, hogy nem készítik el az egyébként igen megosztóra sikerült, Part II alcímmel rendelkező játék adaptációját.