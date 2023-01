Ismerje meg a „profi ölelgetőt”, akinek az ügyfelei sorban állnak azért, hogy 75 fontot (33 ezer forintot) fizessenek az egyórás öleléséért. A 30 éves Trevor Hooton, akit Treasure-nek becéznek, néhány hónapja alapította meg vállalkozását, amely ölelgető terápiát kínál. Vállalkozása más szolgáltatásokat is nyújt, többek között kapcsolati útmutatást, hogy segítsen azoknak, akiknek nehézséget okoz a másokkal való kapcsolatépítés. A férfi elmagyarázta, hogy amit kínálnak, az több mint egy ölelés - arról szól, hogy „az érintésen keresztül gondoskodást, szeretetet és jóindulatot árasztanak valakibe”. Elismerte, hogy nem mindenki érti pontosan, mit is csinál a vállalkozása, egyesek még az erotikus munkával is összetévesztik. De azt állítja, a professzionális ölelés nem olyan újszerű fogalom, mint amilyennek tűnik, és mindenkinek meg kellene fontolnia.

