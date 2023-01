Hey, Khaleesi

– üvölti Zachary Levi a Shazam! Az istenek haragja című film előzetesében, miközben nekirepül egy sárkánynak.

Fotó: InterCom

A DC kétségkívül egyik leginkább közönségkedvenc szuperhősfilmjének folytatása tavasszal kerül mozikba, az előzetes tervek szerint már márciusban.

A filmet eredetileg 2022 decemberében akarták bemutatni, ám mivel a premier így összecsúszott volna James Cameron második Avatar filmjével, a stúdió úgy döntött, hogy elhalasztja a bemutatót 2023. március 17-re, hogy ne essenek áldozatául A víz útjának.

Bár felröppent olyan szóbeszéd is, hogy az egyelőre elkaszált Black Adam mellett a Shazam! is áldozatául esik a Warner spórolási stratégiájának, ezt egyrészt Zachary Levi is cáfolta, másrészt megjelent a második rész előzetese, így már biztosak lehetünk benne, hogy újra láthatjuk a DC egyik legkedvesebb szuperhősét, amint szembeszáll az Atlas lányaival, akiket méghozzá zseniális színésznők alakítanak: Lucy Liu, Helen Mirren, Rachel Zegler.

A trailer alapján a film kifejezetten eseménydúsnak ígérkezik, tele mitikus lényekkel, a sárkányon kívül szárnyas oroszlánt és sátáni kinézetű egyszarvúakat is láthatunk az előzetesben.

A folytatást szintén David F. Sandberg rendezte, a forgatókönyvet az első részen is dolgozó Henry Gayden és a Halálos iramban-széria egyik producer-írója, Chris Morgan írta. Főbb szerepekben Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Lucy Liu, Djimon Hounsou és Helen Mirren látható.