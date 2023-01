Vasárnap este (idehaza hétfő hajnalban) érkezik az HBO Maxra a The Last of Us 3. epizódja, azonban már biztosan készül a folytatás, amit a napokban rendeltek be.

Fotó: Instagram

A játék alkotója, illetve a sorozatban is aktívan részt vevő Neil Druckmann ennek kapcsán elárulta, hogy a The Last of Us második évada a játék második epizódját fogja adaptálni, azonban az egyelőre nem világos, hogy azt a történetet egy vagy két évadra bontják-e.

Innentől kezdve masszív spoilerek következnek a The Last of Us 1-2. játékából, amit a sorozat is fel fog dolgozni, csak saját felelősségre olvasson tovább az, aki nem játszott a videójátékokkal.

A két évadra bontás azért is merülhet fel jogosan, mert a The Last of Us Part II két narratívát mutat be. Egyfelől a játékos Ellie-t irányítja, aki Joel gyilkosa, Abby után kutat, hogy megbosszulja a férfi halálát. Azonban a történet egy pontján átvesszük a kontrollt Abby felett, megismerve az ő történetét, illetve annak okát, hogy miért akart mindenképp végezni Joel Millerrel.

A két főszereplő története tehát indokolná a szétbontást, de egyelőre ez csak találgatás.