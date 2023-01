Elsőre meglehetősen szokatlanul hat, de kétség sem fér hozzá, remekül áll a vörös Cate Blanchettnek! Az 53 éves színésznőt a minap kapták lencsevégre Los Angelesben új filmje, a Borderlands forgatása közben, ennek kedvéért váltotta le szőke tincseit is a merész, élénkvöröses-narancssárga frizurára.

A Borderlands, hasonlóan az épp hatalmasat futó Last of Ushoz, szintén egy videójáték alapján készül, amelynek bátor főszereplőjét, Lilitht alakítja majd az Oscar-díjas filmsztár. Az akcióvígjátékban Blanchetten kívül még feltűnik többek közt Jamie Lee Curtis, Kevin Hart és Jack Black is.