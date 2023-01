Az énekesnő Twitteren reagált az esetre.

Jószándék vezérelte Britney Spears aggódó rajongóit, akik szerdán kedvencük otthonához hívták a hatóságokat, miután az énekesnő Instagram oldala ismét elérhetetlenné vált, Spears azonban eléggé kikelt magából a dolog miatt Twitter oldalán.

„Ahogy azt mindenki tudja, néhány telefonbetyár rendőröket hívott az otthonomhoz. Szeretem és imádom a rajongóimat, de ezúttal kicsit túl messzire mentek, és megsértették a magánéletemet” – kezdte bejegyését az énekesnő, hozzátéve: a rendőrök végül be sem mentek a házába, mivel már a kapunál meggyőzödhettek róla, nincs semmi valódi probléma.

„Amint a dolognak híre ment, úgy éreztem, mintha manipulálnának és zaklatnának, és megint rossz és igazságtalan színben tüntetnének fel a médiában. Életem ezen szakában őszintén remélem, hogy a nyilvánosság és a rajongóim, akikkel annyira törődöm, tiszteletben tartják a magánéletemet.”

A posztot azóta több tízezren továbbosztották, a konspirációs teóriák azonban így is gyorsan szárnyra keltek: többen azt rebesgetik, a szöveget nem is maga Spears írta, mivel egyáltalán nem jellemző ez a stílus rá. Mások közben azon akadtak fent, hogy tudták valóban szakszerűen ellenőrizni a rendőrök az énekesnő jólétét, ha be sem mentek az otthonába.