Több mint tíz éve már, hogy utoljára együtt énekelt az összes tag.

Időről időre felmerül a Spice Girls-rajongókban a kérdés: láthatják-e még újra együtt kedvenc bandájukat az eredeti, öttagú felállásban? Az ezredforduló legendás lánycsapata egy ideje már ha vissza is tér egy-egy koncert erejéig, csak hiányosan lép fel: Victoria Beckhamet a 2012-es londoni olimpia záróünnepsége óta nem tudták a színpadra csábítani társai. Próbálkozásaik azért továbbra is vannak, és a jelek szerint a nem is olyan távoli jövőben egy remek apropója is lenne a koncertnek.

Brit bulvárértesülések szerint ugyanis III. Károly király májusi koronázásán az előre bejelentett, ám egyelőre meg nem nevezett sztárfellépők között lehet a Spice Girls is, méghozzá Victoria Beckhammel kiegészülve. Ezt ugyan egyelőre sem a Buckingham-palota, sem az együttes részéről nem erősítették meg, mindenesetre általános az a vélekedés, hogy egy ilyen jelentőségű esemény meghozhatja a várva várt Spice Girls-egyesülést.

A koronázás olyan különleges, mint az olimpia – az egyszeri, megismételhetetlen ünneplés és egyedülálló előadás lehetősége

– mondta egy, a lányokhoz közel álló forrás.