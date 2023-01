Repül az idő, a Család kicsi kincse és a Mindenképpen talán egykori kis sztárja feleség lett.

Sokan emlékezhetnek még Abigail Breslinre, aki a 2000-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott gyerekszínésze volt. A kislány feltűnt többek közt a Nővérem húga vagy az Ízlések és pofonok című filmekben is, mindössze tíz évesen pedig Oscar-díjra jelölték A család kicsi kincsében nyújtott alakítása miatt.

Breslin azóta felnőtt nő lett, sőt immáron feleség is: a 26 éves filmsztár Instagram-oldalán jelentette be, hogy egybekeltek szerelmével, Ira Kunyanskyval, akivel 2017 óta alkotnak egy párt. A színésznő nemcsak gyűrűjét mutatta meg rajongóinak, de egy képet is közzétett a nagy napról.

„2023. január 28. Hozzámentem a legeslegjobb barátomhoz” – írta bejegyzéséhez Breslin, akinek sorra gratuláltak követői.