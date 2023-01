Hétfő hajnalban landolt az HBO Max-on a The Last of Us harmadik epizódja, amiben háttérbe szorult Ellie és Joel, helyette pedig két új karakter került fókuszba.

Fotó: Instagram

Akik játszottak a játékkal, azoknak ismerős volt az aktuális epizód főszereplője, Bill (Nick Offerman) akinek sorozatbéli verziója jelentősen eltért az eddig ismertektől.

Innentől kezdve spoilerek következnek a sorozatból és a játékból is.

A 80 perces rész Bill , illetve szerelme Frank ( Murray Bartlett) kapcsolatára fókuszált, akik megismerkedésük után egymásba szeretnek, és együtt élik le a következő 13-16 évet egy elkerített kertvárosi utcában, relatíve békében.

A jóval lassabb epizód azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését, ugyanis a nézők szerint teljesen indokolatlan volt, hogy ennyi időt szánjanak két olyan figurára, akik hosszútávon nem adnak hozzá a főtörténethez.

Az alkotók korábban már elmondták, hogy lesznek változásoka játékhoz képest, és talán az eddigi legnagyobb az éppen Bill és Frank története, akik a videojátékban is homoszexuálisok, bár erre csak apróbb utalásokat találni.

A játékban Bill, Joel és Ellie együtt indulnak útnak, időközben pedig megtalálják Frank holtestét, aki egy fertőzött harapása miatt önkezűleg vetett véget az életének, de előtte egy levélben jól kiosztotta "partnerét". Tehát itt szó sem volt oylan romantikáról, mint a harmadik epizódban kaptunk, sőt, Frank azt írta Billnek, hogy inkább a halál, mint még egy nap mellette.

A sorozat showrunnere, Craig Mazin nemrég arról beszélt, hogy tisztában vannak azzal, hogy ezek a változások nem mindenkinek fognak tetszeni, de bízik abban, hogy a rajongók önmagában is tudják élvezni a látottakat.

A kritikák az alkotókat igazolják, ugyanis a harmadik epizód szinte mindenhol, kivétel nélkül dicsérve van, az amerikai IGN például 10/10 pontot adott rá.