Ismerje meg a következő Willy Wonkát, egy általános iskolás kisfiút, aki már ezer fontot (azaz négyszázötvenezer forintot) keresett egy édességüzlettel. A 11 éves Luke Scotney súlyos mogyoróallergiás, és az ötletet azután találta ki, hogy nehezen talált olyan édességet, amit meg tudott volna enni. Tavaly év végén indította el a saját márkáját, és máris havi ötszáz fontot keres. A 40 éves anyukája, Michelle Scotney segít neki a rendelések válogatásában peterborough-i otthonukban, és a kisvállalkozó kezdőtőkéjét is ő finanszírozta, de ekkor még nem is sejtette, fiának milyen jó üzleti érzéke van. Anya és fia 50-50 százalékos partnerek az üzletben, de a nyereség nagy része közvetlenül a vállalatba kerül vissza, és további bővítést terveznek az egyéb, allergénektől mentes édességek értékesítésével. Luke szeretne egy raktárhelyiséget is vásárolni, majd végül alkalmazottakat felvenni, hogy saját üzletet nyithasson.

