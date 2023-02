Február 6-án folytatódik tovább a The Last of Us, amihez rövid, de annál pörgősebb előzetest is kaptunk.

Fotó: YouTube

Joel (Pedro Pascal) és Ellie (Bella Ramsey) immáron autóval folytatják utazásukat, miközben összefutnak egy Kathleen ( Melanie Lynskey) nevű figurával, aki Kansas city forradalmárjainak kegyelmet nem ismerő vezetője.

A játékból ez a csoport ismerős lehet, ahol Huntersnek nevezik őket, és a látottak alapján okoznak majd némi fejfájást hőseinknek.