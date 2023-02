Hamarosan véget ér a várakozás.

Fotó: Netflix

Február 23-án visszatér a Netflix egyik legnépszerűbb akció-kaland sorozata, az Outer Banks. A streamingszolgáltató eddig csak pár képkockát, illetve egy rövid kedvcsinálót mutatott a harmadik évadból, most azonban befutott a teljes előzetes is, ami már önmagában a képernyők elé bilincseli a nézőket. A fiatalok kincs utáni vadászata, úgy tűnik, most sem lesz izgalomtól mentes, a látottak alapján pedig megnyugodhatnak a rajongók, a friss részekben feltűnik valamennyi főszereplő is, köztük Chase Strokes, Madelyn Cline és Madison Bailey is.