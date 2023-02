Pedro Pascalnak meggyűlt a baja egy kattogóval a Saturday Night Live promójában.

Fotó: Instagram

A The Last of Us és a Mandalorian sztárja február 4-én lesz az SNL aktuális főszereplője, amihez egy jópofa előzetest is összedobtak.

Joel megformálója épp az SNL díszletei között mászkál, amikor ismerős hangot hall, és hamar kiderül, hogy a cordyceps által megfertőződött kattogóval van dolga, amit épp leütne, amikor rászól a stáb, hogy ezt talán nem kéne.

Egy másik videóban már együtt táncolnak, úgyhogy nagy baj mégsem lett belőle.

Pascal mellett a Coldplay is fel fog tűnni az epizódban, ami a zenekar hetedik szereplése lesz a műsorban.