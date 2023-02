Rita Ora ezúttal is biztosra ment, hogy felkeltse a figyelmet New York utcáin, ahol egy stílusos éjsötét bomberdzsekiben mutatkozott, amely alatt egy hasát megvillantó feszülős topot viselt. Az énekesnő ezt a szettet egy stílusában hozzá illő, áttetsző nadrággal és bőrcsizmával kombinálta, amely tökéletes választásnak bizonyult. A paparazzoknak most sem volt nehéz dolga kiszúrni a hírességet, akit több fotón megörökítettek.

Galéria: Rita Ora New York utcáin (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)