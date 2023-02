Van, ami örök, ilyen például Alicia Silverstone-nak a nagy áttörést hozó szerepe, Cher Horowitz karaktere a Spinédzserek című romkomban. Az 1995-ös tinifilm bemutatója óta ugyan eltelt már 28 év, a körülötte lévő felhajtás azonban nem látszik kopni, sőt!

Talán emiatt is vállalhatta be a színésznő, hogy most újra megformálja mindenki kedvenc szőke gimnazistáját a Rakuten japán techcég SuperBowl-ra készített reklámjában. A kisfilm egyelőre még nem érhető el, de a rövid előzetesből kiderül, Silverstone nem csak a jellegzetes sárga kockás kosztümszettjét húzta ismét magára, de újraalkotta a Spinédzsrek valamennyi ikonikussá vált jelenetét is. Hogy ebből mi sül ki? Február 12.-én kierül!